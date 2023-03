Jugend auswärts am Ball

Viernheim. Die Oberliga-Herren der BG Viernheim-Weinheim sind an diesem Wochenende spielfrei, der eigentliche Gegner CVJM Lörrach hat sich aus der Liga zurückgezogen. Trotzdem ist es ein spannender Spieltag für die BG: Denn Tabellenführer SG Heidelberg-Kirchheim spielt gegen den Zweiten SSC Karlsruhe. Bei einem Sieg des Ligaprimus rutscht der SSC nach unten und die BG springt auf den zweiten Platz. Damit wäre die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sicher.

Das Spielwochenende der BG startet am Samstag, 18. März, in der Weinheimer TSG-Halle. Die U14-1 trifft um 10 Uhr auf die Basket Ladies Kurpfalz. Um 12 Uhr muss die zweite Garnitur der U14 gegen die SG Mannheim 2 ran. Die U16-2 trifft um 17 Uhr auf den TV Schwetzingen. Und die Landesliga Männer erwarten um 19 Uhr den TV Sinsheim 1.

Drei weitere Heimspiele steigen am Sonntag, 19. März, in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule. Um 16 Uhr sind die Herren 4 der Gastgeber für KuSG Leimen 4.

Die Landesliga-Damen empfangen um 18 Uhr die Basket Ladies Kurpfalz 3 und sind in dieser Partie eher Außenseiter. Die Herren 3 beschließen den Sonntag um 20 Uhr mit dem Spiel gegen BC Dossenheim. Für die Jugend stehen morgen eine Reihe von Auswärtsspielen an. Die jungen Korbjäger der U10 spielen um 10 Uhr bei der SG Mannheim. Die U12 tritt parallel bei den DJK Rabbits Eppelheim an. Die Partie der U16-Landesliga zwischen der TSG Wiesloch und der BG wird um 14 Uhr angepfiffen.

Die Mädels der U14 fahren zum Auswärtsspiel um 16 Uhr zur SG Mannheim. Die U18 ist in der Jugend-Oberliga im oberen Mittelfeld der Tabelle platziert, weder nach oben noch nach unten geht etwas, so dass der Nachwuchs ganz gelassen in die Partie bei den SZ Giants Kornwestheim gehen kann (17.30 Uhr). su