Blau-Grüne kassieren klare Niederlage

Viernheim. Mit einer deftigen Auswärtsniederlage ist am Dienstagnachmittag die jüngste Erfolgsserie des TSV Amicitia Viernheim in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar gerissen. Die Blaugrünen verloren beim SV 98 Schwetzingen auch in dieser Höhe verdient mit 0:4. Trotzdem konnten die Südhessen den zehnten Tabellenplatz halten, die Spargelstädter kletterten auf Rang sechs nach oben.

„Wie waren von Beginn an mental nicht anwesend, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, weil wir immer einen Schritt zu spät waren. Schwetzingen hat uns gut gepresst, während wir keine Lösung dagegen gefunden haben. In der Halbzeitpause haben wir uns noch einmal viel vorgenommen, bekommen aber zwei Minuten nach einem individuellen Fehler das 0:3“, zeigte sich Spielertrainer Patrick Marschlich enttäuscht über den Auftritt in Schwetzingen.

Dabei hatte es bis zur 37. Minute gedauerte, ehe die Gastgeber ihre Überlegenheit durch Kevin Roderig in eine Führung ummünzen konnten. Noch vor dem Pausenpfiff konnte Gilles-Florian Djahini auf 2:0 erhöhen (41.). Die Hausherren ließen auch nach dem Wiederanpfiff nicht die Zügel schleifen und sorgten durch Djahini mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (47.).

Nur eine nennenswerte Chance

Die erste und einzig nennenswerte Torchance der Viernheimer hatte Kapitän Laurenz Baaß (50.). Kurz darauf sorgte Burak Cavdaro mit seinem Treffer zum 4:0 für den Endstand, mit dem die enttäuschenden Blaugrünen noch gut bedient waren. „Solche Tage gibt es eben als Aufsteiger mit einer jungen Mannschaft, die kaum über Erfahrungen in der Landesliga verfügt. Jetzt warten zwei wichtige Spiele gegen Treschklingen und beim VfB St. Leon auf uns. Unter der Woche werden wir die Niederlage analysieren und unsere Lehren daraus ziehen. Insgesamt können wir mit unseren Leistungen und dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein“, blickt Spielertrainer Patrick Marschlich optimistisch nach vorne. JR