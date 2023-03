Herren in der Favoritenrolle

Viernheim. Nach der Fastnachtsferienpause setzen die Handballer des TSV Amicitia die Saison an diesem Wochenende fort. Dabei sind die Viernheimer Teams sowohl auswärts als auch in der Waldsporthalle am Ball.

Drei Partien stehen am Samstag, 4. März, in der Waldsporthalle an. Im Blickpunkt sind dabei vor allem die Badenliga-Herren. Um 19.30 Uhr spielen die Bulls gegen die Drittliga-Reserve der HG Oftersheim/Schwetzingen. Mit Blick auf die Tabelle müsste das Spiel eine klare Angelegenheit für die Viernheimer werden. Die HG steht auf Platz zehn der Tabelle, während der TSV Amicitia auf Rang drei liegt und die Tabellenspitze im Visier hat. Doch gerade die vermeintlich einfachen Gegner bringen die schwierigsten Spiele. Denn Oftersheim/Schwetzingen will unbedingt Punkte gegen den Abstieg holen und wird die Zähler nicht kampflos in Viernheim lassen. Die Blau-Grünen möchte dagegen den Hinspielerfolg wiederholen und ihren oberen Tabellenplatz behaupten. Ihnen geht es darum, nach der spielfreien Zeit wieder in den Rhythmus zu kommen.

C-Jugend macht den Auftakt

Direkt vor dem Spiel der ersten Mannschaft treffen die Herren 2 auf den TV Brühl. In dieser Begegnung sind die Vorzeichen umgedreht: Viernheim ist das Team, das Punkte für den Klassenerhalt sammeln muss, während der Gegner in der Tabelle direkt hinter der Spitzengruppe liegt. Das Hinspiel in Brühl konnten die Viernheimer gewinnen und wollen nun auch vor dem eigenen Publikum einen Sieg holen.

Eröffnet wird der Heimspieltag um 15.30 Uhr mit dem Duell der männlichen C-Jugend gegen die JSG Hemsbach/Laudenbach. Ebenfalls am Samstag ist die männliche D-Jugend am Ball, die um 15.30 Uhr im Derby bei der SG Heddesheim antritt.

Am Sonntag, 5. März, findet ein Doppelspieltag bei der TSG Dossenheim statt. Um 11.15 Uhr ist erst die männliche E-Jugend gefordert, um 14 Uhr wird die Begegnung der weiblichen C-Jugend angepfiffen. Die B-Jugend der JSG Waldhof/Viernheim muss um 17.15 Uhr bei KuSG Leimen auflaufen. su