Herren in der Favoritenrolle

Viernheim. Noch zwei Spieltage stehen für die Handballmannschaften des TSV Amicitia in diesem Kalenderjahr an. An diesem Wochenende sind alle Teams der Blau-Grünen auswärts gefordert.

Am Samstag, 10. Dezember, wollen die Badenliga-Herren die nächsten Punkte holen. Sie sind um 18 Uhr zu Gast bei der SG Leutershausen 2. Auf dem Papier ist es eine leichte Aufgabe: Die Bergsträßer haben alle zehn Saisonspiele verloren und stehen abgeschlagen am Tabellenende. Die Mannschaft von Christian Müller und Mirco Ritter sollte aber nicht zu sorglos in die Partie gehen, weil auch sie nicht in Bestbesetzung auflaufen werden. Fabian Medler kämpft noch mit den Nachwehen seiner Kopfverletzung aus dem Spiel gegen Birkenau und konnte nicht trainieren, dazu fehlen ja die Langzeitverletzten Hoffmann, Fath und Hassanien. Ein weiterer Erfolg wäre gut für den TSV Amicitia, der damit näher an die Spitze heranrücken würde.

Marcel König und sein Team müssen auswärts ran. © Berno Nix

Die Herren 2 sind erst am Sonntag, 11. Dezember, im Einsatz. Um 17 Uhr geht es zur TSG Ketsch. Die Gastgeber liegen aktuell auf Rang zwei in der Bezirksliga-Tabelle und sind damit sicherlich der Favorit gegen die Viernheimer. Zumal der TSV Amicitia wie schon so oft mit Personalproblemen kämpft, weil viele Akteure gesundheitlich angeschlagen sind.

Die Damen haben sich mit dem jüngsten Heimsieg die Tabellenführung erobert. Gemeinsam mit dem TV Eppelheim 2 stehen sie an der Spitze der Bezirksliga 3. Am kommenden Mittwoch, 14. Dezember, steigt in der Waldsporthalle dann das Spitzenspiel zwischen den Mannschaften. Ab 19.15 Uhr entscheidet sich, wer nach jeweils sieben Siegen in sieben Spielen vielleicht die erste Niederlage hinnehmen muss oder ob das Duo sich die Punkte teilen wird.

Am Samstag ist die männliche E-Jugend schon früh im Einsatz, spielt um 10 Uhr bei der JSG Heidelberg. Dort ist auch die weibliche C-Jugend zu Gast, Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. Am Sonntag steht für die zweite Mannschaft der E-Jugend die nächste Aufbaurunde an, in Sandhausen geht es gegen die JSG Sandhausen/Walldorf 2 (10 Uhr) und die SGH Waldbrunn/Eberbach.

Ihr Auswärtsspiel führt die männliche B-Jugend der JSG Viernheim/Waldhof um 12.45 Uhr zur TSG Wiesloch. Die männliche D-Jugend läuft um 13 Uhr beim TSV Birkenau auf. Die C-Jugend fährt zum Auswärtsspiel zur TSG Wiesloch (Anwurf 14.15 Uhr). su