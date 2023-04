Halbfinale im badischen Pokal

Viernheim. Zum achten Mal stehen sich die Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim und die Frauenmannschaft des Karlsruher SC im badischen Pokalwettbewerb gegenüber. Am Karsamstag, 8. April, spielen sie an der Lorscher Straße im Halbfinale um den Einzug in das Endspiel. Anpfiff ist um 12 Uhr.

Das Duell der beiden Mannschaften ist ein echter Pokalklassiker der vergangenen Jahre. Gleich viermal standen sich die Vereine im Pokalfinale gegenüber – 2016, 2018, 2020 und 2021. Eine Halbfinalbegegnung gab es 2013, 2014 und 2015 waren die Teams im Viertelfinale aufeinandergetroffen. Nur 2017 und 2019 und 2022 begegneten sich die Mannschaften nicht im Pokalwettbewerb. Bei allen sieben Pokalspielen hatte jeweils der KSC die Nase vorn, sicherte sich das Weiterkommen und eben viermal den Pokalsieg gegen die Viernheimerinnen.

Beide Mannschaften sind erst im Achtelfinale in den Pokalwettbewerb eingestiegen, mussten aber jeweils nur ein Spiel austragen. Der Regionalligist kam weiter, weil die SpG Dielheim/Wiesloch verzichtet hatte, im Viertelfinale bei der SG Heidelberg-Kirchheim gab es ein 4:2. Der TSV Amicitia startete mit einem 3:0 beim ASV Mutschelbach, der SC Klinge Seckach trat zum Viertelfinale nicht an.

Die höherklassigen Karlsruherinnen gehen als klarer Favorit in das Spiel, auch wenn es im Ligaalltag in der Regionalliga nicht ganz rund läuft. Der KSC muss aufpassen, dass er nicht auf einen Abstiegsrang rutscht. Diese Sorgen kennt der TSV Amicitia nur zu gut, die Frauen kämpfen um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Oberliga. „Für uns liegt das Augenmerk auch weiterhin auf dem Klassenerhalt“, betont Trainer Werner Protzel, „das Pokalspiel ist für uns eine schöne Zugabe.“ Der KSC sei als höherklassiger Verein und mit der klaren Pokalbilanz gegen die Viernheimerinnen der klare Favorit, dennoch werde man versuchen, mit dem Regionalligisten lange mitzuhalten. Dem Coach steht am Karsamstag nicht der gesamte Kader zur Verfügung, so dass wieder mit Akteurinnen aus der zweiten Mannschaft und der B-Juniorinnen gespielt wird. su