Damen krönen bisherige Saison

Viernheim. Die Handballdamen des TSV Amicitia haben sich vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga 3 gesichert. Mit der Bilanz von 13 Siegen in 13 Spielen traten die Viernheimerinnen am Wochenende bei der HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach 2 an. Die Gastgeberinnen, mit bis dahin nur sechs Minuspunkten, waren der erste Verfolger des TSV Amicitia gewesen. Deshalb war auch klar, dass in dem drittletzten Spiel der Saison ein Punktgewinn für den Meistertitel und den Aufstieg reichen würde.

Die Viernheimerinnen gaben sich aber keine Blöße und fuhren souverän auch den 14. Erfolg der Spielzeit ein. Allenfalls in den Anfangsminuten konnten die Gastgeberinnen die Partie ausgeglichen gestalten. Dann zog Viernheim von 5:6 auf 5:10 davon und hatte sich das entscheidende Polster herausgespielt. Im zweiten Durchgang wurde es nochmals eng, als die HSG auf 14:15 verkürzte. Aber wenig später war der alte Fünf-Tore-Abstand wieder hergestellt (10:15, 47. Minute).

Der TSV Amicitia erhöhte zwischenzeitlich auf sechs Treffer Differenz und ließ in den letzten Minuten nur noch Ergebniskosmetik zu. Nach dem 22:26-Sieg wurden sofort die neuen Meister-Shirts übergestreift, und mit Krönchen auf dem Kopf krönten sich die Handballerinnen selbst zu Titelgewinnerinnen. Für die perfekte Saison fehlen dem Meisterteam noch zwei Siege – am 22. April wird bei der SG Heidelberg-Kirchheim gespielt, und am 29. April steigt in der Waldsporthalle nach der Partie gegen die HSG St. Leon/Reilingen die große Meisterparty für die Damen.

TSV Amicitia: Sarah Medler; Lena Hoffmann 2, Sandra Vrdoljak 6/1, Vivienne König 8/1, Vanessa Mayer, Laura Schlosser 4, Lara Köhler, Jaqueline Oehlschläger, Samantha Nikula 2/1, Lea Schmitt 4. su