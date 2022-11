Glühweinfest in der City

Viernheim. Zum zweiten Viernheimer Glühweinfest laden Viernheimer Unternehmer am Samstag, 26. November, von 11 bis 17 Uhr in die Innenstadt ein. Besucherinnen und Besucher können sich in der „Grimminger-Kurve“ auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. „Wir freuen uns, dass die Band Feel spielen wird“, sagt die Hauptorganisatorin Iris Buttler. Die Band tritt um 11 Uhr auf.

Am Getränkestand bei „Küchen mit Biss“ gibt es Glühwein und Kinderpunsch. Am Artee-Laden wird „Gebrannter-Mandel-Tee“ ausgeschenkt. Einige Gutscheine für ein heißes Getränk werden vorab in den Geschäften der Innenstadt verteilt. Bei der Metzgerei Rudi Bugert gibt’s Gegrilltes und das Café Kempf verkauft Weihnachtskräppel. Für 16 Uhr hat sich der Club der Gemütlichen (CdG) mit Stadtprinzessin Alina I. angekündigt. Unterstützt wird das Glühweinfest von der städtischen Wirtschaftsförderung, der City-Gemeinschaft und der Werbeagentur Neitzel. Der Erlös des Festes kommt dem Kinderschutzbund Viernheim zugute. red