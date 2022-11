Es weihnachtet an allen Orten in den Mannheimer Stadtteilen

Der erste Adventssonntag naht – und damit zahlreiche Märkte und Aktionen in allen Stadtteilen. Hier ein Überblick, den wir ständig fortsetzen:

Neuostheim

Der Stadtteilverein Neuostheim lädt alle Bürger ein zum Neuostheimer Glühweinfest, am Samstag, 26. November, ab 15 Uhr beim Maßatelier IL Capo, in der Dürerstraße 15, um bei dampfendem roten und weißen Glühwein, leckerem Kinderpunsch, kulinarischen Leckereien und vielem mehr die Vorweihnachtszeit gesellig und fröhlich einzuläuten. Der Erlös kommt der Ukrainehilfe und anderen Projekten des Stadtteilvereins zugute.

Neckarau

Das Händelorchester Mannheim lädt ein zum Herbstkonzert in der Matthäuskirche in Neckarau am Samstag, 26. November, ab 17 Uhr. Unter musikalischer Leitung von Eberhard Steinbrecher geboten werden die Ouvertüre zu Goethes Trauerspiel aus Egmont op. 84, sowie die L’Arlésienne Suites Nrs. 1&2 von George Bizet. Der Eintritt ist frei. Erbeten wird eine Spende zur Deckung der Kosten.

Der Bürgerverein Mannheim-Gartenstadt lädt für Samstag, 26. November, ab 11 Uhr herzlich zum diesjährigen Weihnachtsmarkt im Bürgergarten, Kirchwaldstraße 2, ein. Zur Eröffnung erfolgt der Anschnitt des traditionellen Christstollens der Bäckerei Döringer. Eine vielfältige Angebotsauswahl und die musikalische Umrahmung stimmen auf die Adventszeit ein. Der Gartenstädter Weihnachtsmarkt ist der größte nichtkommerzielle Weihnachtsmarkt in der Region. Ausschließlich Vereine und Privatpersonen werden ihre Handwerkskunst und Leckereien anbieten. Wie alle Jahre, werden aus dem Erlös der Standgebühren soziale Projekte und Bedürftige unterstützt.

Innenstadt

„Wir begrüßen den Advent“-Mitsingen für alle am Marktplatz: Am Samstag, 26. November, um 11 Uhr laden die Katholische Citypastoral, die Seelsorgeeinheit Johannes XXIII. und die Heilsarmee Mannheim alle herzlich ein, die sich in die adventliche Zeit einstimmen wollen. Vor dem Portal der St. Sebastianskirche am Marktplatz werden Bläser der Heilsarmee weihnachtliche Weisen anstimmen zu denen alle Mitsingen können. Besinnliche Gedanken werden die Lieder begleiten.

Innenstadt

Das Katholische Bezirkskantorat Mannheim/Heidelberg/Weinheim lädt für Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in die Heilig-Geist-Kirche Mannheim in der Roonstraße, nähe Kunsthalle, zum Adventssingen ein. Es gibt Lieder und Chorsätze zum Mitsingen und Zuhören. Der Kinderchor an Heilig Geist, der Junge Chor Heilig Geist, sowie der Heilig-Geist Chor treten unter Leitung von Klaus Krämer auf, das Vokalensemble Studio R 7 unter Leitung von Sabine Goetz. Die Gesamtleitung hat Klaus Krämer. Ab Samstag, 26. November erstrahlt die Christuskirche an den Vorabenden der Adventssonntage um 18 Uhr im Kerzenlicht, begleitet von Musik und Lesung.

Almenhof

Am Sonntag, 27. November um 14.30 Uhr lädt der Chor der MarkusLukasGemeinde unter der Leitung von Marion Fürst zu einem kurzweiligen musikalischen Mitmachkonzert samt Adventskalenderin die Markuskirche (Almenhof) ein. Hinter jedem Türchen, das jeweils ein Kind in der Kirche öffnen kann, verbirgt sich ein Bild, zu dem ein kurzes Musikstück, ein Lied zum Mitsingen, ein Gedicht oder auch Ukulele-Musik erklingt. Auch Knecht Ruprecht, die Heilige Luzia und andere zählen zu den Überraschungen. Im Anschluss gibt es bis 17.30 Uhr Kaffee und Kuchen im großen Saal sowie einen Basar.