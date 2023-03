Frauen wollen Aufholjagd starten

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben auf einem Abstiegsplatz in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg überwintert. Mit dem Start in die Rückrunde am Sonntag, 12. März, heißt die Devise bei den Viernheimerinnen, schnell die Punkte aufzuholen und das rettende Ufer noch zu erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Elf Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Die Situation ist nicht unmöglich“, sagt Werner Protzel, der die Mannschaft als Trainer auch in der Rückrunde betreuen wird. Der ehemalige Profi hatte das Team für die zwei Spiele vor der Winterpause übernommen und will nun versuchen, die Aufholjagd zu starten. „Dafür brauchen wir aber einen optimalen Rückrundenstart“, gibt der Coach vor. Zum Auftakt wartet ein direkter Konkurrent aus dem Tabellenkeller, der FV Löchgau. Der FV ist punktlos Letzter im Klassement.

„Wir haben mit Marie Sibbing eine neue Spielerin dazubekommen, die uns vorne in der Spitze weiterhilft“, sagt Protzel. Zudem steht Pauline Kloskalla nach längerer verletzungsbedingter Pause wieder zur Verfügung und schafft mehrere Optionen in der Defensive. Die enge Verzahnung mit der Verbandsligamannschaft und der B-Juniorinnen ermöglicht weitere Verstärkungen für den Kader. „Wir wollen gemeinsam das Unmögliche noch schaffen“, hat sich die Mannschaft vorgenommen, die mit voller Überzeugung nach Löchgau fährt. Der erste Schritt der Mission Klassenerhalt wird um 14 Uhr gemacht.

Mehr zum Thema Fußball Im sicheren Mittelfeld der Tabelle Mehr erfahren Fußball Spannender Kampf um den Klassenerhalt Mehr erfahren Fußball Nachwuchs orientiert sich nach oben Mehr erfahren

Was die Frauen noch vor sich haben, ist den B-Juniorinnen schon geglückt. Vor Wochenfrist gewannen sie beim FV Löchgau mit 1:0. Im ersten Heimspiel nach der Winterpause erwartet der TSV Amicitia am Samstag, 11. März, um 14 Uhr den SV Eutingen.

In die Runde starten am Samstag auch die C-Juniorinnen, die um 11 Uhr zur SG HD-Kirchheim fahren. Die D-Juniorinnen erwarten am Sonntag um 11 Uhr den SC Olympia Neulußheim. su