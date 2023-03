Nachwuchs orientiert sich nach oben

Viernheim. Zwei Jugendteams der TSV-Amicitia-Fußballer sind an diesem Wochenende schon im Punktspielbetrieb. Die A-Junioren haben ihr erstes Pflichtspiel des Jahres 2023 bereits vor einer Woche absolviert, beim SSV Ulm gab es eine 1:3-Niederlage. Am Samstag, 4. März, wollen sich die blau-grünen Jungs vor heimischem Publikum beweisen. Um 16 Uhr kommt der FV Ravensburg ins Waldstadion.

Die Viernheimer Nachwuchs-kicker sind als Schlusslicht der Oberliga in die Rückrunde gestartet. In der Hinserie reichte es zu zwei Unentschieden, ansonsten blieben die TSV-Amicitia-Jungs punktlos. Der Gegner Ravensburg hält sich in der Tabelle gerade so über den Abstiegsrängen, so dass die Viernheimer vielleicht auf eine Überraschung hoffen können.

Im Tabellenkeller

Ebenfalls im Tabellenkeller hängen die B1-Junioren. Aktuell liegt das Team aber noch auf einem Nichtabstiegsrang. Um Abstand zu den gefährdeten Plätzen zu schaffen, muss in den nächsten Wochen gepunktet werden. Gegner zum Auftakt der Rückrunde ist der SV Sandhausen 2. Im Hinspiel gab es eine 0:2-Niederlage für den TSV Amicitia. In der Tabelle rangiert Gastgeber Sandhausen aber auch nur drei Plätze besser, hat sieben Zähler mehr auf dem Konto. Spielbeginn in Sandhausen ist um 18 Uhr. su