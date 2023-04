Frauen 2 in Karlsruhe gefordert

Viernheim. Aufgrund der Ferien in Hessen und Baden-Württemberg haben die meisten Juniorinnen-Mannschaften des TSV Amicitia noch ein fußballfreies Wochenende.

Auch die Frauen 1 sind spielfrei – ihr eigentlicher Gegner TSV Crailsheim hatte sein Team in der Winterpause aus der Oberliga zurückgezogen. Die Fußballerinnen müssen also tatenlos zuschauen, wie sich die Konkurrenz im Abstiegskampf schlägt und darauf hoffen, dass der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz nicht wieder größer wird.

Die Frauen 2 haben am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr die nächste Aufgabe in der Verbandsliga vor sich. Sie fahren zum Team des KIT Sport-Clubs. Die Karlsruherinnen sind zwar Tabellendritter, können mit 13 Punkten Rückstand aber nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen. Die Viernheimerinnen liegen inzwischen in der unteren Tabellenhälfte und wollen unbedingt punkten.

Im gesicherten Mittelfeld der Oberliga Baden-Württemberg rangieren die B-Juniorinnen. Ihren siebten Platz wollen die jungen Fußballerinnen aber noch steigern. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag, 15. April, beim FFV Heidenheim. Die Gastgeberinnen hängen mit sechs Punkten tief im Tabellenkeller, haben aber zuletzt mit einem Sieg gegen Münchingen aufhorchen lassen. Im Hinspiel setzte sich der TSV Amicitia, allerdings gegen dezimierte Gäste, deutlich mit 6:0 durch. Auch für das Rückspiel haben die Viernheimerinnen die drei Punkte fest im Visier. Anpfiff in Heidenheim ist um 14 Uhr. su