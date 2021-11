Einen unterhaltsamen Kriminalfall gelöst

Viernheim. Nach dem erfolgreichen gemeinsamen Zirkusprojekt von Zirkus Paletti mit dem AWO Familienzentrum in der zweiten Herbstferienwoche als 80 Kindergarten- und Hortkinder zum Abschluss eine tolle Zirkusshow in der Waldsporthalle präsentierten, war das AWO Familienzentrum nun von Zirkus Paletti nach Mannheim eingeladen, um als Gäste an einer der neuen Zirkusshows teilzunehmen.

Elf Familien des AWO Familienzentrums besuchten den lustigen Zirkus-Krimi „Kaffeklatsch und Krimiquatsch“. Darin soll ein gar unlösbarer Kriminalfall endlich gelöst werden. Die Täter zu finden schien bisher jedoch unmöglich, daher wird ein Detektivwettbewerb veranstaltet, welcher die Besten der besten Ermittler hervorbringen soll, um diesen schwierigen Fall zu lösen.

Ein internationales Ermittlerteam entpuppt sich als Hoffnungsträger: Dieter Dietrich aus Deutschland, Miss Knarpel aus England, der amerikanische James Blond und Luna Carabinja aus Spanien sind es, die sich dem scheinbar Fall annehmen sollen. Ob sie es schaffen werden den komplizierten Fall mit jonglierenden Omas, dem Einsatzkommando am Vertikaltuch oder der Einrad fahrenden Polizei zu lösen? Die Besucher durften es in dem zugleich spannenden und vergnüglichen Zirkus-Krimi erfahren. red