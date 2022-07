Viernheim. Das Familienzentrum Kirschenstraße der Arbeiterwohlfahrt (Awo) lädt am Samstag, 9. Juli, ab 14 Uhr, zu seinem Sommerfest ein. Die Einladung richte sich an alle Bürger und nicht nur an die in Kindertagesstätte und Hort angemeldeten Kinder und deren Familien, teilt das Awo-Familienzentrum mit. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit einem Mitmach-Zirkus, einem Bauchredner, Ballonmodellage, Kinderschminken, Kistenklettern, Hüpfburg und Bastelständen. Natürlich wird sowohl mit Leckerem vom Grill als auch mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt. Den musikalischen Abschluss bildet Holger Bläß. red

