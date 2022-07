Sascha Barembruch führt Awo-Ortsverein

Der 37-jährige Lehrer Sascha Barembruch ist neuer Vorsitzender des Ortsverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ladenburg. „Ich finde schon immer, dass die Awo ein Verein ist, der ganz vieles von dem lebt, was unsere Gesellschaft ausmachen sollte – wie zum Beispiel soziale Verantwortung“, sagt der in der Römerstadt wohnende Konrektor der Kurpfalz-Grundschule Schriesheim. Viele kennen den heute

...