Bundesliga-Damen starten in die Saison

Viernheim. Die Triathletinnen des TSV Amicitia Viernheim starten am Samstag, 28. Mai, in ihre neunte Saison in der Bundesliga. 2013 waren die Viernheimerinnen in die höchste Liga aufgestiegen und behaupten sich seitdem unter den besten Triathlon-Vereinen Deutschlands.

In der Saison 2022 sind fünf Wettkämpfe geplant, nachdem vor zwei Jahren nur zwei Rennen ohne Wertung und 2021 vier Wettkämpfe durchgeführt werden konnten. Für die Bundesligisten geht es in Kraichgau (28. Mai), Berlin (25. Juni), Schliersee (17. Juli), Nürnberg (7. August) und Hannover (3. September) um Zeiten und Punkte. „Unser Ziel ist wie jedes Jahr eine Top-Ten-Platzierung, bei den einzelnen Rennen und auch in der Gesamtwertung“, erklärt Peter Grüber, verantwortlich für die Bundesliga-Damen beim TSV Amicitia.

Eine gemeinsame Vorbereitung des Viernheimer Teams war Corona- bedingt nicht möglich. Alle Starterinnen bereiteten sich in ihren Heimatvereinen und bei Trainingslagern auf die Wettkämpfe vor. Dabei wurde vor allem an der Schwimmform gearbeitet, so dass es möglich ist, in einer vorderen Gruppe auf die zweite Disziplin zu gehen. Mit Online-Meetings hat sich die Mannschaft des TSV Amicitia auf die bevorstehende Saison eingestimmt.

Das Team der Viernheimerinnen ist zusammengeblieben, mit Maria Paulig und Nadine Klive sind zwei bundesligaerfahrene Athletinnen neu dabei. Ansonsten sind Rebecca Bierbrauer, Merle Brunnée, Lea Cagol, Eva Estler, Lena Götzenberger (bekannt unter ihrem Mädchennamen Gottwald), Kathrin Halter, Ursula Trützschler und Livia Wespe startberechtigt. Im Kraichgau war eigentlich das Bundesliga-Debüt von Livia Wespe vorgesehen. Aufgrund einer Verletzung der Sportlerin muss es allerdings verschoben werden. Der TSV Amicitia schickt nun zum Auftakt Ursula Trützschler, Kathrin Halter, Leana Bissig und Nadine Klive an die Startlinie.

Wettkampf in Italien

Trützschler und Bissig starteten beim Europacup in Italien in die Saison und merkten, woran sie für die Bundesliga noch arbeiten müssen. Halter hat bereits ein Rennen über die Mitteldistanz in den Beinen und freut sich nun auf die Geschwindigkeiten und kürzeren Strecken bei den Bundesliga-Rennen.

Neuzugang Nadine Klive, gebürtig aus Hamburg, steckt mitten in den Abiturprüfungen und muss im Kraichgau ganz auf ihre Trainingsleistungen vertrauen. Bis sie mit einem Triathlon-Stipendium im Herbst in die USA geht, startet sie in der Bundesliga für Viernheim. Als Ersatzstarter fahren Rebecca Bierbrauer und Maria Paulig mit, sie bereiten sich ebenfalls auf einen möglichen Start vor.

Im Kraichgau ist an diesem Wochenende die internationale Weltklasse am Start, in der Bundesliga ist ein hochklassiges Teilnehmerfeld zu sehen. „Dabei fehlen noch die U23-Athletinnen wegen der parallel stattfindenden Europameisterschaft“, weiß Grüber.

Angeführt wird das Feld von Rachel Klammer, die bei Olympia 2021 nur knapp eine Medaille verpasste, mit Jolanda Annen und den deutschen Laura Lindemann und Anabel Knoll sind weitere Olympia-Starter dabei. Die ersten zwei Plätze scheinen an die Teams von Buschhütten und Potsdam vergeben, dahinter könnte sich aber ein spannender Kampf um die Plätze entwickeln.

Triathlon-Fans können den Auftakt in die Bundesliga-Saison 2022 live im Internet über den Instagram-Kanal Triathlonbundesliga und den Youtube-Channel von Triathlondeutschland verfolgen. Der Wettkampf der Frauen beginnt am Samstag um 18.30 Uhr.