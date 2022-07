Schachclub an Tabellenspitze

Viernheim. Das Rennen um den Titel geht weiter: Der Schachclub Viernheim – derzeit ohne Verlustpunkte an der Tabellenspitze – fiebert dem Finale bei der 1. Schach-Bundesliga in Bremen entgegen. Die zentrale Endrunde der besonders anspruchsvollen Saison 2021/2022 findet von Donnerstag, 7. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, im Weserstadion in Bremen statt und wird ausgerichtet vom SV Werder Bremen.

Hochkarätige Gegner

Der Schachclub Viernheim liegt noch ohne Punktverlust an der Spitze des Feldes, knapp gefolgt von dem deutschen Serienmeister und Titel-Favoriten OSG Baden-Baden, der ebenfalls noch verlustpunktfrei ist.

Bei den finalen Runden in Bremen werden die beiden Tabellenführer direkt gegeneinander spielen, und jeweils auch noch auf die direkten Verfolger Schachfreunde Deizisau und SG Solingen treffen. Die sportliche Entscheidung über den Titel des deutschen Meisters wird daher erst im Rahmen der zentralen Endrunde fallen, und voraussichtlich sogar erst in der letzten Runde am Sonntag.

Die genauen Termine und Paarungen der insgesamt fünf Runden in Bremen können auf der Homepage der Schachbundesliga eingesehen werden (www.schachbundesliga.de). Dort können die Partien der Südhessen – und auch aller anderen Wettkämpfe – zudem live verfolgt werden. red