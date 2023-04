Blau-Grüne vor Auswärtshürde

Viernheim. Für Neuling TSV Amicitia Viernheim geht es in der Landesliga Rhein-Neckar wohl nur noch darum, die Runde mit einigen Erfolgserlebnissen zu beenden. Tabellarisch stehen die Südhessen als Zehnter im hinteren aber sicheren Mittelfeld. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des Aufsteigers auf den Relegationsplatz schon neun Zähler, da sollte praktisch nichts mehr anbrennen. Die Heidelberger schielen als Tabellenvierter mit vier Punkten Rückstand immer noch auf den zweiten Platz, den derzeit der ASV Eppelheim einnimmt. Der Vizemeister darf an den Relegationsspielen zur Verbandsliga Nordbaden teilnehmen.

Der direkte Vergleich zwischen den Heidelbergern und den Viernheimern, Spielbeginn ist am Samstag, 29. April, um 15.30 Uhr, birgt also durchaus noch Brisanz. Für die Gastgeber ist ein Sieg quasi Pflicht, um das Ziel Aufstieg nicht aus den Augen zu verlieren. Zuletzt konnten zwei Siege gefeiert werden. Zuvor hatte das Team von Trainer Yannic Treiber allerdings eine kurze Schwächephase, holte nur vier Unentschieden in Folge. Darunter ein enttäuschendes torloses Remis beim Schlusslicht TSV Kürnbach.

Insgesamt acht Punkteteilungen, so viele hat nur noch der FV Brühl, sind übrigens daran Schuld, dass die Heidelberger nicht weiter vorne platziert sind. Mit erst vier Niederlagen ist man nämlich genau so gut wie der Tabellenführer FC Bammental.

Die Ausbeute des TSV Amicitia Viernheim ist mit zehn Siegen, vier Unentschieden und zehn Niederlagen aktuell noch ausgeglichen. Mit 34 Punkten rangieren die Blau-Grünen auf dem zehnten Platz. Im bisherigen Saisonverlauf waren beim Team des Trainergespanns Patrick Marschlich und Timo Endres die Leistungen recht wechselhaft, was bei der jungen Mannschaft wohl auch der fehlenden Erfahrung geschuldet ist. Deshalb kamen immer wieder überraschende Ergebnisse zustande. Auf fremden Plätzen konnten allerdings schon 17 Zähler geholt werden, was für Samstagnachmittag Hoffnung macht. Im Hinspiel konnten die Viernheimer beim 1:1-Unentschieden auch schon einen Zähler ergattern. JR