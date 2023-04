Erstes Endspiel

Mannheim. Fünf Punkte trennen den FC Türkspor Mannheim in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar von Platz zwei. Das Team von Trainer Serif Gürsoy steht nun vor zwei Schlüsselspielen. Der FC Türkspor muss am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligadritten ASC Neuenheim ran. Mit einem Sieg könnten die Mannheimer auf einen Zähler an die Heidelberger herankommen und ihre Chancen auf den zweiten Rang erhöhen. Bei einer Niederlage dürfte der Aufstiegstraum wohl zu Ende sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben nun am Sonntag ein Topspiel. Gewinnen wir das, wartet eine Woche später dann der ASV Eppelheim, der derzeit Zweiter ist. Ich würde deshalb schon sagen, dass sich in den nächsten beiden Begegnungen entscheidet, ob wir noch einmal oben mitmischen können“, macht Gürsoy klar.

„Müssen uns erheblich steigern“

In der vergangenen Woche feierte der Tabellenfünfte einen 1:0-Heimsieg über die abstiegsbedrohte SG Horrenberg. „Das Ergebnis stimmte, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war nicht gut. Wir müssen uns in den nächsten beiden Spielen schon erheblich steigern, wenn wir gegen die zwei Topmannschaften der Liga bestehen wollen“, sagt der Türkspor-Trainer. Der ASC Neuenheim ist am Sonntag Favorit. Die Mannschaft von Trainer Marcel Hofbauer hat ihre letzten vier Partien gewonnen, das Hinspiel endete 2:2. Diesmal wird ein Remis sowohl Türkspor als auch die Neuenheimer nicht weiterbringen.

Mehr zum Thema Fußball-Landesliga Türkspor tut das Nötigste Mehr erfahren Fußball-Landesliga Vor den Wochen der Wahrheit Mehr erfahren

Der TSV Amicitia Viernheim hat fünf Spieltage vor Schluss neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das Team von Spielertrainer Patrick Marschlich will am Samstag, 15.30 Uhr, beim Ligavierten SG HD-Kirchheim für eine Überraschung sorgen. bol