Blau-Grüne testen auf fremdem Boden

Viernheim. Bei den Amateurfußballern im Kreis Mannheim rücken die nächsten Pflichtaufgaben immer näher. Den Auftakt macht das Nachholspiel der SG Viernheim gegen den Tabellenführer der A-Klasse, den SC Käfertal, am 19. Februar im Familiensportpark. Für die beiden Herrenteams des TSV Amicitia wird es erst später ernst. Zuvor stehen noch weitere Testspiele an. Das Landesligateam der Südhessen gastiert heute, 14.30 Uhr, beim Mannheimer Kreisligisten MFC 08 Lindenhof, die zweite Garnitur der Blau-Grünen ist am Sonntag, 14 Uhr, beim FV 08 Hockenheim zu Gast.

Am vergangenen Mittwoch hat Landesligist TSV Amicitia einen weiteren Test absolviert, bei dem Marvin Winkenbach aus der zweiten Mannschaft das Tor hütete. Beim Kreisligisten FK Srbija Mannheim gab es ein 2:2-Unentschieden, nachdem ein Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht werden konnte. Die Gastgeber hatten durch Vuk Spanovic (1.) und Goergios Parsantanian (53.) für eine 2:0-Führung vorgelegt. Leon Kuhmann glückte in der 62. Minute der Anschlusstreffer. Spielertrainer Timo Endres markierte in der Schlussminute mit seinem Tor den Endstand.

Amicitia zu Gast im Lindenhof

In der vergangenen Saison waren es noch Klassenkameraden, nach dem Titelgewinn sind die Viernheimer in die Landesliga Rhein-Neckar aufgerückt. Wie groß der Unterschied zwischen Lindenhof und dem TSV Amicitia geworden ist, könnte sich auch am Samstag im Freundschaftsspiel zeigen, auch wenn alle Trainer die Ergebnisse solcher Vergleiche klein reden. Letztendlich geben diese Begegnungen den ein oder anderen Hinweis, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Lindenhof spielt in der laufenden Spielzeit auf Platz drei erneut eine gute Rolle. Die Blau-Grünen haben sich in der neuen Klasse zwar etabliert, müssen aber noch fleißig punkten, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen

Die zweite Garnitur der Blau-Grüßen sieht sich beim Testspiel am Sonntag in der Außenseiterrolle. Gastgeber Hockenheim spielt nämlich eine Liga über den Südhessen, zählt dort als Tabellenvorletzter aber zu den Abstiegsaspiranten. Viernheims Neu-Trainer Thomas Jöhl ist um seine Aufgabe aber auch nicht zu beneiden, geht es für sein Team doch ebenfalls um den Klassenerhalt. Das rettende Ufer ist zwar nur einen Zähler entfernt, aber die Konkurrenz wird in den restlichen Spielen der Saison auch noch punkten wollen.

Die SG Viernheim setzt in den Tagen bis zum Nachholspiel gegen den SC Käfertal auf intensives Training. Die bisherigen Testspiele wurden allesamt verloren, was kein gutes Vorzeichen für die anstehende Begegnung mit dem aktuellen Tabellenführer der Kreisklasse A 2 ist. JR