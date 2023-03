Blau-Grüne holen drei Punkte

Viernheim. Die ersten drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sind eingefahren: Die Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim gewannen mit 3:0 beim FV Löchgau.

Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze in der Oberliga Baden-Württemberg ist damit erst einmal verkürzt, trotzdem müssen noch viele Punkte zum Ligaverbleib geholt werden. Trainer Werner Protzel hatte den Kader zum Rückrundenauftakt mit Spielerinnen der zweiten Mannschaft und der B-Juniorinnen ergänzt. In der Anfangsformation feierte Pauline Kloskalla nach mehrmonatiger Verletzungspause ihr Comeback, und Neuzugang Marie Sibbing gab ihr Debüt im Sturm.

Beim punktlosen Tabellenschlusslicht Löchgau taten sich die Spielerinnen zunächst schwer. Der TSV Amicitia war in der ersten Hälfte feldüberlegen, aber die Angriffe wurden oft nicht konsequent ausgespielt. Die Chancen, die sich den Viernheimerinnen eröffneten, wurden einfach nicht verwertet. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Zwei Wechsel zur zweiten Hälfte brachten mehr Schwung und Tempo in das südhessische Spiel: Die Einwechslungen von Anna Becker und Lorena Daub setzten Löchgau noch mehr unter Druck. Und so dauerte es nur ein paar Minuten, ehe die verdiente Führung fiel: Anna Beckers Schuss nutzte Antonia von Achten für das 1:0. Nur Augenblicke später wurde eine Flanke scharf vor das Tor der Gastgeberinnen geschlagen, die Abwehrspielerin lenkte das Leder unglücklich ins eigene Netz.

Mit dem 2:0 war der Knoten bei den Viernheimerinnen geplatzt, die nach einer guten Stunde aber einen Rückschlag hinnehmen musste: Pauline Kloskalla musste verletzt ausgewechselt werden. Nach der Umstellung erspielte sich der TSV Amicitia nun viele Chancen, den Spielstand noch höher zu stellen. Anna Becker erhöhte in der 69. Minute auf 3:0. Weitere Möglichkeiten für einen höheren Sieg blieben ungenutzt, die Blau-Grünen nahmen die drei Punkte verdient mit nach Viernheim.

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Pauline Kloskalla (62. Luana Schneider), Denise Stricklan (46. Lorena Daub), Valeria Mangione, Antonia von Achten, Luisa Wüst, Annike Müller (72. Emma Usler), Rabea Ronellenfitsch, Marie Sibbing (46. Anna Becker), Anabela Benkovic, Laura Schell. su