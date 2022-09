Blau-Grüne fordern Tabellendritten

Viernheim. Fußball-Landesligist TSV Amicitia Viernheim ist nach zwei Siegen in Folge anscheinend in der neuen Spielklasse angekommen. Nach einem misslungenen Saisonstart bedeuten acht Punkte nach sechs Spielen einen guten zehnten Platz. Am Sonntag (15 Uhr) wartet allerdings eine echte Herausforderung, wenn der Tabellendritte ASC Neuenheim im Waldstadion zu Gast ist. Die Heidelberger haben bisher erst eine Partie (0:1 gegen den SV 98 Schwetzingen) verloren.

Die Hausherren konnten mit den Erfolgen gegen die Spvgg. Ketsch (6:0) und bei der SG Horrenberg (2:1) zuletzt nicht nur wichtige Punkte, sondern auch ganz viel Selbstvertrauen sammeln. Nach dem Schützenfest gegen Ketsch gingen die Südhessen in Horrenberg etwas fahrlässig mit den Torchancen um. Das darf man sich am Sonntag nicht erlauben, denn die Gäste dürften nicht allzu viele Möglichkeiten zulassen. Der ASC-Keeper musste bisher erst viermal hinter sich greifen, das bedeutet den Bestwert in der Landesliga Rhein-Neckar.

Nach zu vielen und einfachen Gegentoren in den ersten Begegnungen konnten die Trainer Patrick Marschlich und Timon Endres die Abwehr stabilisieren, was auch ein Verdienst von Torhüter Martin Rheingans war. Trotzdem muss die Defensive des TSV Amicitia auf der Hut dagegen sein, haben die Neuenheimer doch schon 17 Treffer erzielt. Zuletzt gab es einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den VfB St. Leon. Auch schon beim 6:0-Erfolg beim Saisonauftakt in Kürnbach zeigten sich die Gäste äußerst torhungrig. Einen echten Torjäger haben die Heidelberger allerdings nicht in ihren Reihen. Gleich mehrere Spieler teilen sich die Erfolge, was die Aufgabe für die Südhessen natürlich nicht einfacher macht.

Möglicher Titelkandidat

Neuenheim zählt auch diesmal zu den Spitzenteams der Liga und könnte durchaus ins Titelrennen eingreifen. In der vergangenen Saison hatte man als Vizemeister knapp das Nachsehen im Kampf um den direkten Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden. Der VfL Kurpfalz Neckarau hatte die Nase vorne, während die Heidelberger in der Relegation scheiterten. JR