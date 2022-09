Die nächsten Punkte sollen her

Viernheim. Nachdem am vergangenen Sonntag mit dem 6:0-Erfolg gegen die Spvgg. Ketsch der erste Saisonsieg gelungen ist, will Neuling TSV Amicitia Viernheim am Samstag, 24. September, 16 Uhr, auch bei der SG Horrenberg punkten. Die Gastgeber gehören seit zwei Jahren der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar an, landeten dabei jeweils im hinteren Mittelfeld. In dieser Saison läuft es bei den Kraichgauern noch nicht nach Wunsch.

Die SG Horrenberg hat aus den bisherigen fünf Spielen erst drei Punkte gesammelt. Das hatte man sich bei den Verantwortlichen sicher anders vorgestellt. Diese Zähler stammen aus dem mühsamen 3:2-Heimsieg gegen Schlusslicht SV Treschklingen, als man schon mit 0:2 in Rückstand lag. Nicht nur das Punktekonto des Teams aus dem Dielheimer Ortsteil ist ausbaufähig, auch das Torverhältnis von 6:15 lässt zu wünschen übrig. Am vergangenen Wochenende gab es beim VfB St. Leon eine deftige 1:4-Niederlage. Diese Zahlen sprechen eigentlich für die Gäste aus Südhessen.

Statistiken sind für Viernheims Trainer Timo Endres nebensächlich. © Berno Nix

Mit solchen Statistiken beschäftigen sich die beiden Viernheimer Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres eigentlich nicht. Dort richtet man das Augenmerk in erster Linie auf die eigenen Probleme, die seit einer Woche etwas kleiner geworden sind. Der Sieg über Ketsch könnte für den notwendigen Umschwung sorgen, denn dabei wurde wenig falsch und vieles richtig gemacht. Die Zweikämpfe wurden angenommen und oft auch gewonnen, und bei Ballgewinn ging es zügig und präzise in Richtung gegnerisches Tor.

Außerdem konnte man sich einmal mehr auf Torhüter Martin Rheingans verlassen, der diesmal sogar seinen Kasten sauber halten konnte. Dass die Angreifer mit sechs Treffern dann auch noch recht effektiv waren, rundete den positiven Gesamteindruck ab. Jetzt gilt es im Auswärtsspiel nachzulegen. Zumindest ein Unentschieden sollte das Ziel sein. JR