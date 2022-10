Aufwärtstrend gestoppt

Viernheim. Nach drei Siegen in Folge musste Fußball-Landesligist TSV Amicitia Viernheim am vergangenen Sonntag wieder einmal eine Schlappe hinnehmen. Beim Tabellenzweiten ASV Eppelheim unterlagen die Blau-Grünen verdient mit 1:3 und rutschten auf Platz elf ab. Die Hausherren dagegen übernahmen mit diesem Erfolg die Tabellenführung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Südhessen, die einmal mehr einige Akteure ersetzen mussten, kamen nur ganz schwer in die Partie, boten gerade in der ersten Halbzeit eine schwache Vorstellung. „Wir hatten beim Spiel mit den Ball einfach nicht den nötigen Mut. Obwohl Eppelheim nicht früh angelaufen ist haben wir keine Lösung zur Spieleröffnung gefunden. Mit viel Glück konnten wir mit 0:0 in die Pause gehen“, bemängelte Spielertrainer Patrick Marschlich den Auftritt seiner Mannen in den ersten 45 Minuten.

Richtig ärgerlich war dann aber der Gegentreffer Sekunden nach Wiederbeginn durch Patrick Lehr, der aus einem Einwurf entsprang. „Da müssen wir einfach wacher sein und besser verteidigen“, ärgerte sich Marschlich über die Naivität des Neulings. Als Yannick Martin in der 55. Minute auf 2:0 erhöhte schien die Vorentscheidung gefallen.

Einzelleistung genügt nicht

Mehr zum Thema Fußball Blau-Grüne setzen Siegesserie fort Mehr erfahren Fußball Blau-Grüne fordern Tabellendritten Mehr erfahren Fußball Viernheimer Teams kassieren Niederlagen Mehr erfahren

Der TSV Amicitia konnte sich allerdings steigern und witterte spätestens nach dem Anschlusstreffer durch eine tolle Einzelleistung von Daniel Herbel in der 60. Minute noch einmal Morgenluft. Es gab sogar einige Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen.

Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff flog Viernheims zur Pause eingewechselter Innenverteidiger Marlon Diemer nach einer gelb-roten Karten vom Platz. Sekunden später verpasste Eppelheim durch Torjäger Yonathan Domingos mit seinem elften Saisontreffer zum 3:1 den Gästen den Todesstoß. „Wir waren heute vom Warmlaufen bis zum Abpfiff nicht zu 100 Prozent anwesend. Das reicht eben nicht, um in der Landesliga zu bestehen“, begründete Marschlich die verdiente Niederlage.

Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr, muss der Neuling in der Landesliga Rhein-Neckar ein anderen Gesicht zeigen. Dann geht es im Viernheimer Waldstadion zwar gegen den noch punktlosen Tabellenletzten TSV Kürnbach, was die Aufgabe für das Team von Patrick Marschlich sicher nicht leichter macht. JR