Nachwuchs im Einsatz

Viernheim. Die jüngeren Fußballer des TSV Amicitia haben sich schon in die Winterpause verabschiedet. Aber für die älteren Jahrgänge geht es weiterhin um Tore und Punkte.

Im Waldstadion empfangen die C1-Junioren am Samstag, 26. November, um 10.30 Uhr die JSG Mühlbach/Eppingen 2. Um 12 Uhr wollen die D3-Junioren gegen FV Leutershausen 2 punkten. Zeitgleich steigt auch die Begegnung der D2-Junioren gegen die TSG 91/09 Lützelsachsen 2. In Lützelsachsen gastieren dafür die B2-Junioren, Anpfiff ist dort um 16.45 Uhr.

Am Sonntag, 27. November, tragen die A-Junioren ihr letztes Heimspiel vor der Winterpause aus. Vor Wochenfrist hat der älteste Jugendjahrgang den zweiten Punktgewinn der Oberligasaison geschafft. Allerdings steht der blau-grüne Nachwuchs immer noch am Ende des Tableaus. Das Spiel gegen die SG Heidelberg-Kirchheim hat ein wenig Derbycharakter, zudem belegen die Gäste auch einen Abstiegsplatz, so dass die Viernheimer nicht chancenlos in das Match gehen werden. Spielbeginn im Waldstadion ist um 16 Uhr. su