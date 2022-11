Derby gegen Heddesheim

Viernheim. Ein Heimspielwochenende mit sechs Partien in der Waldsporthalle steht auf dem Plan der TSV-Amicitia-Handballer. Die Fans fiebern vor allem dem Derby der Herren entgegen: Viernheim gegen Heddesheim.

Für die Handballer ist es das Nachbarschaftsduell überhaupt, wenn es gegen die Sportfreunde aus Heddesheim geht. Die „Löwen“ gehen diesmal als leichter Favorit in das Spiel. Denn die SG kommt als Tabellenführer der Badenliga nach Viernheim. Die vom ehemaligen TSV-Amicitia Coach Frank Schmitt trainierte Mannschaft spielt bislang eine starke Saison und konnte sieben von acht Spielen gewinnen. Nur bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 2 haben die Heddesheimer im Saisonverlauf den Kürzeren gezogen. Die Blau-Grünen haben zuletzt immer nur in einer Halbzeit überzeugen können und damit wichtige Punkte verschenkt. Im Derby wollen die Viernheimer die Leistung aus der ersten Halbzeit in Heidelsheim/Helmsheim und der zweiten Hälfte gegen Friedrichsfeld bringen und damit die Punkte in der Waldsporthalle behalten.

Das Trainerduo Christian Müller und Mirco Ritter quälen aber ausgerechnet vor dem Derby wieder Personalsorgen. Dennis Hoffmann und Patrick Fath fallen langzeitverletzt aus, auch der erkrankte Linus Harmgarth wird definitiv nicht spielen können. Fraglich ist der Einsatz von Hossameldin Hassanien, Ernst Mantek und Philipp Oswald. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Zuschauer die Mannschaft als achter Mann von der Tribüne unterstützen. Bei dem prestigeträchtigen Duell ist auf jeden Fall hochklassiger Sport mit viel Spannung garantiert, so dass sich der Weg in die Waldsporthalle allemal lohnt. Beginn des Badenliga-Derbys ist um 19.30 Uhr.

Die Spiele im Überblick

Der Samstag in der Halle startet um 15.30 Uhr mit dem Spiel der männlichen D-Jugend, ebenfalls gegen Heddesheim, und um 17.15 Uhr trifft die B-Jugend auf KuSG Leimen. Der Heimspielsonntag beginnt um 13 Uhr, die E-Jugend hat die TSG Dossenheim zu Gast. Gegen den gleichen Gegner geht es um 14.30 Uhr für die weibliche C-Jugend. Die Damen wollen um 16.30 Uhr ihren Siegeszug fortsetzen und auch gegen die HSG Weinheim/Laudenbach 2 zwei Punkte holen.

Im einzigen Auswärtsspiel des Wochenendes ist die männliche C-Jugend am Sonntag bei der JSG Hemsbach/Laudenbach im Einsatz (16.30 Uhr). su