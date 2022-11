„Sharks“ müssen Ausfälle verkraften

Viernheim. Einen vollen Spielplan haben die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim vor sich, vier Partien werden in der Weinheimer TSG-Halle ausgetragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Herren 1 haben einige Ausfälle zu verkraften und werden nur mit einem Rumpfteam die Fahrt zum Auswärtsspiel antreten. Gespielt wird am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr bei CVJM Lörrach. Angesichts der Personalnot wird es das Team von Robin Zimmermann schwer haben, auch wenn die Punkte- und Tabellenkonstellation eigentlich eindeutig für die „Sharks“ spricht. Lörrach ist Zehnter, die BG hat dreimal soviele Punkte und lauert als Dritter hinter dem Spitzenduo der Oberliga Baden.

Die Rhein-Neckar-Metropolitans steigen in die Relegationsrunde der Jugendbasketballbundesliga ein. Am Sonntag geht es um 13 Uhr in der TSG-Halle gegen das Team Frankfurt. Ein Sieg wäre wichtig für die Metropolitans, die den Gegner zum Saisonauftakt der regulären Runde in Frankfurt bezwingen konnten.

Mehr zum Thema Basketball „Sharks“ wollen gewinnen Mehr erfahren Handball Derby gegen Heddesheim Mehr erfahren

Für die U18 steht am Samstag, 26. November, um 18 Uhr in Weinheim das Spitzenspiel gegen SZ Giants Kornwestheim an. Die Gäste sind im Saisonverlauf noch ungeschlagen. Wenn bei der BG alle Junioren fit und einsatzfähig sind, wird es ein enges Spitzenspiel. In der TSG-Halle sind außerdem die beiden U16-Mannschaften im Einsatz. Die U16-1 empfängt die SG Mannheim (14 Uhr), die U16-2 trifft um 16 Uhr auf KuSG Leimen. Weiterhin spielen am Samstag auswärts die U10 und die U14 beim USC Heidelberg, die Herren 3 in Dossenheim und die Herren 4 bei KuSG Leimen.

Die Damen haben eine hohe Hürde vor sich. Ihr Gegner, die Basket Ladies Kurpfalz, haben bisher erst ein Spiel verloren. Spielbeginn ist um 16 Uhr in Leimen. Am Sonntag geht es für die U12 nach Eppingen. Die Herren 2 fahren nach Sinsheim und die U16 zum TSV Wieblingen. su