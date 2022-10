Nachwuchs im Einsatz

Viernheim. Trotz des Beginns der hessischen Herbstferien haben die Fußballjunioren ein volles Spielprogramm.

Am Samstag, 22. Oktober, steht um 12 Uhr das Spiel der D2-Junioren gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt 2 an. Im Waldstadion rollt der Ball schon eine Viertelstunde früher, um 11.45 Uhr empfangen die D3-Junioren die Spvgg Wallstadt 2. Um 15 Uhr gehen die C-Junioren gegen den VfB Gartenstadt auf den Kunstrasenplatz. Die B2-Junioren spielen um 16.45 Uhr gegen die JSG Hemsbach/Laudenbach. Auf Montag, 24. Oktober, haben die B1-Junioren ihr Heimspiel verlegt, Gegner ist dann der 1. FC Mühlhausen. Auswärts sind am Samstag die D4-Junioren beim SC Blumenau 2 (12 Uhr) und die C2-Junioren beim SKV Sandhofen (15.30 Uhr) gefordert.

Am Sonntag, 23. Oktober, wollen die D1-Junioren ihre Siegesserie in der Kreisliga um 10 Uhr bei der SG Oftersheim 1 fortsetzen. Die A-Junioren warten in der Oberliga immer noch auf den ersten Sieg. Zuletzt standen die Blau-Grünen wieder mit leeren Händen da, als Freiberg in der Schlussminute noch den Siegtreffer erzielte. Am Sonntag geht es zum Nachwuchs der Stuttgarter Kickers, um 14 Uhr unternehmen die Viernheimer den nächsten Anlauf, weitere Punkte zu holen.

Auch die Jüngsten sind wieder bei Spieltagen im Einsatz. Die E4-Junioren sind dabei Gastgeber im Waldstadion. Die E1 läuft beim SV Waldhof auf, die E2 fährt zur SpVgg Ketsch und die E3-Junioren spielen in Rohrhof. Für die F-Junioren sind wieder Drei-gegen-drei-Spieltage angesetzt. Die F1 agiert beim SV 98/07 Seckenheim und die F3 beim FC Germania Friedrichsfeld. Die F4-Junioren messen sich beim SKV Sandhofen und die F5-Junioren bei der SG Viernheim mit den gleichaltrigen Kickern. su