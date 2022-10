Beim Klassenprimus gefordert

Viernheim. Die Fußballerinnen fahren zum Tabellenführer: Am Sonntag, 23. Oktober, gastieren die Frauen beim TSV Neuenstein.

Allerdings zeigt bei beiden Teams die Formkurve derzeit etwas nach unten, die Gastgeber haben aber die deutlich bessere Ausgangsposition. Der TSV Neuenstein hat einen furiosen Start in die Saison hingelegt. Die ersten fünf Spiele wurden gewonnen, der Aufsteiger führte die Tabelle an. Doch zuletzt gab es zwei Niederlagen für den TSV, zuhause gegen Derendingen und beim punktgleichen VfB Stuttgart. Während der TSV noch auf Rang eins steht, sind die Viernheimerinnen nach drei Niederlagen in Serie auf die Abstiegsplätze gerutscht. Da will das Team von Trainer Florian Fäustle natürlich zu schnell wie möglich wieder weg und muss dafür wieder Punkte sammeln.

In Neuenstein wird es wichtig sein, stabil in der Defensive zu stehen und in der Offensive die Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Denn mit der Chancenverwertung konnte der TSV Amicitia zuletzt nicht zufrieden sein, da ließ man den einen oder anderen Zähler liegen. Mit der passenden Einstellung und auch etwas Glück gelingt den Fußballerinnen vielleicht ein Überraschungscoup beim Ligaprimus.

Auch die Frauen 2 haben in ihrem Heimspiel einen schwierigen Gegner. Am Sonntag um 17 Uhr geht es gegen den Tabellenführer KIT Sport-Club. Gegen die Karlsruherinnen will der TSV Amicitia aber zeigen, dass er ebenso zu den Spitzenteams der Verbandsliga gehört.

Schon am Samstag, 22. Oktober, spielen die B-Juniorinnen an der Lorscher Straße. Um 14 Uhr kommt der FFV Heidenheim, der vor Wochenfrist die ersten Punkte der neuen Oberliga-Saison gegen Schlusslicht Ellwangen geholt hat. Die Viernheimerinnen wollen sich mit einem Heimsieg wieder nach oben orientieren. Zuvor um 11 Uhr sind die C-Juniorinnen gegen TSV Neckarau gefordert.

Am Sonntag um 11 Uhr startet der Spieltag der E-Juniorinnen an der Lorscher Straße. Die beiden Teams der Blau-Grünen haben die Mannschaften von SG Oftersheim, VfR Mannheim, SG Hohensachsen, SG Hohensachsen 2 und Spvgg 06 Ketsch zu Gast. Die D-Juniorinnen haben für ihr Auswärtsspiel eine ungewöhnliche Anstoßzeit. Am Sonntag um 17.30 Uhr wird die Partie angepfiffen. su