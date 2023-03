Teilnehmerrekord beim Schriesheimer Mathaisemarkt-Lauf

Die Nachricht, dass es in diesem Jahr wieder den beliebten Mathaisemarkt-Lauf geben wird, löste bei Sportfreunden Begeisterung aus. So gab es in diesem Jahr mehr Voranmeldungen als in der Vergangenheit. Organisator Michael Stang sprach von einen „Teilnehmerrekord“. Er rechne damit, dass am Veranstaltungstag noch mal 300 Nachmeldungen eingehen, hatte er im Vorfeld gesagt. Und so war es auch.

