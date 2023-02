2023 ist pink, grün und blau

Sie ist eine der größten und traditionsreichsten Programmpunkte des Mathaisemarktes: die Damen- und Kindermodenschau im Festzelt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet auch sie wieder statt, und zwar am 7. März um 15 Uhr.

Beim traditionellen Vorgespräch im Kaffeehaus am Montagmittag sieht man den Organisatorinnen an, wie sehr sie sich freuen. Das Team hat sich ein wenig verändert. Die Einzige, die von Anfang an dabei ist, ist Christa von Schachtmeyer, gefolgt von Manuela Riebel. Für Birgit Zilles von der Brillengalerie, die seit 2016 im Augenzentrum zuhause ist, wird es die Premiere, Violaine Munkes ist mit ihrem Kinderlädchen zumindest schon das zweite Mal dabei.

Sie freuen sich schon: Birgit Zilles (v. l.), Manuela Riebel, Christa von Schacht-meyer, Violaine Munkes. © M. Schwetasch

„Für uns Modebetriebe ist der Mathaisemarkt mit der Modenschau der Start in die neue Saison“, erläutert Manuela Riebel, die heuer mit ihrem Geschäft in Schriesheim 35-jähriges Bestehen und mit der Filiale in Ladenburg fünften Geburtstag feiern kann. Für Christa von Schachtmeyer ist der Start in diesem Jahr noch wichtiger: „Wir haben sehr unter Corona gelitten“, berichtet die Kosmetikerin: „Auf Grund der Notwendigkeit, Masken zu tragen, wurde natürlich viel weniger Lippenstift und Makeup aufgetragen.“

Die Mode-Trends für Damen in diesem Jahr: geschnittene Hosen im Marlene-Dietrich-Stil, diese in den Farben der Saison Pink, Grün und Azurblau. Auch florale Drucke sind angesagt. Diese bilden sich auch in der Kindermode ab. „Schlaghosen sind in“, berichtet Violaine Munkes, „und knallige Farben.“

Bei Brillen sind große Formen voll im Trend, die Farben sowohl klassisch (schwarz, braun, grau) als auch passend bunt zu den Kleidungstrends. „Auch die dekorative Kosmetik gleicht sich diesen Farben an“, berichtet Christa von Schachtmeyer: Von klassisch bis grell ist alles dabei.

Präsentiert wird die Damenmode von neun Models zwischen 21 und 75 Jahren. Die meisten haben schon reichlich Erfahrung. Naturgemäß gilt das weniger für die 25 Kinder, darunter sieben Jungs, die die Kindermode präsentieren. Die Moderation übernimmt Silke Neumann, zuletzt aktiv beim großen Fasnachtszug in Ilvesheim. Der Eintritt ist frei.