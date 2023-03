Nach zwei Jahren Totalausfall wird ab diesem Freitag, 3. März, in Schriesheim wieder Mathaisemarkt gefeiert. Erste Programmpunkte der 442. Ausgabe des Volksfestes an der Bergstraße sind um 17 Uhr die Eröffnung der Kunstausstellung von Sigrid Kiessling-Rossmann im Feuerwehrhaus am Festplatz. Rund 50 Aquarelle der Mannheimer Künstlerin sind in der Schau zu sehen, die seit fast 40 Jahren fester

