Attraktion für die Region

Ob der Zug viele oder sehr viele Zuschauer hat, das kann man stets an der Schlange der am Stadtrand parkenden Autos ablesen. Diesmal ist diese Schlange in Richtung Ladenburg so lang wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und: Ein Großteil davon trägt übrigens das Kennzeichen MA.

Gelungenes Motto

Als Glücksgriff erweist sich das diesjährige

...