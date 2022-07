Mannheimer aus aller Welt malen für das Klima

Berge von Plastikmüll liegen am Ufer einer Insel. An der Schwanzflosse eines Wals hängt eine Plastiktüte, und der Eisbär guckt sehnsuchtsvoll nach seiner weit draußen im Meer treibenden Eisscholle. Es ist fünf vor Zwölf! Wälder brennen, die Menschen sind verzweifelt und ergreifen die Flucht: Teilnehmer der Internationalen Malschule haben in der Max-Jaeger-Hütte am Karlstern einige ihrer Werke

...