Worum es beim Rechtsstreit um den Mannheimer Mietspiegel geht

Bei einem normalen Zivilprozess ließe sich der Fall schnell erledigen. Ein Rechtsstreit um eine Mieterhöhung verliert, wenn das beklagte Ehepaar die Wohnung verlassen hat, rapide an Bedeutung. Bei einer Neuvermietung ist man als Eigner nicht mehr an den Mietspiegel gebunden.



Es geht also allenfalls noch um etwaige Ansprüche aus der Vergangenheit. So fragt die Vorsitzende Richterin

...