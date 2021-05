Wie sicher fühlen sich die Mannheimer in ihrer Stadt? Darüber gibt die jüngste und dritte Sicherheitsbefragung der Stadt in Kooperation mit dem Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg nun Aufschluss, an der mehr als 5000 Menschen teilgenommen haben.

Die Endergebnisse hat der Leiter der Befragung Dieter Herrmann am Donnerstag im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung

...