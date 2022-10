Herr Mansour, Sie waren mal ein Antisemit, wie haben Sie sich von Ihrem Hass befreit?

Ahmad Mansour: Das war ein Prozess, der Jahre gedauert hat. Die Medizin, die mich von meinem Hass befreit hat, war die Begegnung mit den Juden. Ich bin zwar in Israel groß geworden, doch wir Araber lebten in unserem kleinen Dorf in einer Parallelwelt und wollten mit dem Feind nichts zu tun haben. Durch

...