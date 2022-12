Mannheimer Morgen Plus-Artikel Prostitution Wie eine Anwohnerin Prostitution in einem Mannheimer Airbnb aufdeckte

Eine Anwohnerin beobachtet in der Neckarstadt-Ost Sexarbeiterinnen in der Nachbarwohnung und ruft die Polizei. Der Vermieter weiß von nichts. Für die Polizei ist es nicht der erste Fall von Prostitution in Ferienwohnungen