Weswegen am 8. Dezember die Sirenen in Mannheim aufheulen

Mannheim. Mit einem Sirenentest wird sich auch die Stadt Mannheim am bundesweiten Warntag 2022 beteiligen. Am Donnerstag, 8. Dezember, um 11 Uhr, werden nach Angaben der Stadtverwaltung die Sirenen im ganzen Stadtgebiet eine Probewarnung abgeben. Zeitgleich werden die Warn-Apps Katwarn und Nina eine Probewarnung anzeigen.

Der Warntag soll auch dazu genutzt werden, um die Sirenensignale und Warn-Apps zur Bevölkerungswarnung nochmals ins Bewusstsein zu rufen und dafür zu sensibilisieren: „Der Container-Gefahrguteinsatz im August hat uns noch mal ganz deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dem Warnsignal der Sirenen vertraut sind und wissen, was zu tun ist, wenn diese heulen“, so Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht.

Erinnerung an Chemieunfall

Auch bei dem Gefahrguteinsatz im Mannheimer Mühlauhafen, bei dem es in einem Seecontainer mit rund 200 mit Hydrosulfit gefüllten Fässern zu einer chemischen Reaktion gekommen war, wurde mit Sirenensignalen und Warn-Apps die Bevölkerung alarmiert - teilweise mit verhaltener Resonanz.

Mit dem Warntag am 8. Dezember startet gleichzeitig auch die bundesweite Testphase des neuen Warnkanals „Cell Broadcast“. Das Verfahren ermöglicht es, Warnungen in Textform auf Handys oder Smartphones zu schicken, die sich in einem bestimmten Gebiet befinden. Eine Registrierung oder die Installation einer App ist in diesem Fall nicht notwendig. Die Nationale Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird am Warntag erstmals eine Probewarnung über "Cell Broadcast" auslösen.

Weitere Informationen zum Sirenennetz

Das neue, flächendeckende Mannheimer Sirenennetz wurde seit 2015 installiert und ist seit Ende 2017 fertiggestellt. Insgesamt verfügt die Stadt über 65 Sirenenstandorte. 53 Sirenen wurden auf Dächern montiert, für zwölf Anlagen wurden spezielle Masten errichtet. Die Gesamtkosten für das Sirenennetz beliefen sich auf 1,35 Millionen Euro, davon wurden 400 000 Euro durch Spendengelder von Firmen finanziert. Künftig soll das Sirenennetz um weitere Standorte in den Mannheimer Neubaugebieten ergänzt werden.