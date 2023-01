Hilfsbereite Mannheimer Polizisten kümmern sich um Auto

Kreative Hilfe: So hat die Polizei das Autofenster von Haas gesichert. © Haas

Mannheim. Ein Zettel mit freundlichen Grüßen und eine abgeklebte Fensterscheibe - beim Einsatz der etwas anderen Art haben Polizeibeamte am Wochenende am Auto einer Besucherin des Apache-Konzerts in der SAP Arena quasi Erste Hilfe geleistet. Diese hatte nämlich trotz strömenden Regens vergessen, die Fensterscheibe ihres geparkten Autos zu schließen.

„Als ich zurückkam, dachte ich zuerst, die Scheibe wäre eingeschlagen worden. Aber im Inneren waren alle Wertsachen noch da und das Fenster noch intakt“, berichtet Miriam Haas zwei Tage später erleichtert am Telefon. Als die 35-Jährige dann auf der Rückbank einen kleinen Zettel mit handschriftlichen Grüßen von der Polizei findet, dämmert ihr: Hier waren keine Einbrecher am Werk, sondern hilfsbereite Polizisten, die spontan und mit einfachen Mitteln das Innenleben ihres Wagens vor Regen abgeschirmt haben.

Beinahe im Halteverbot geparkt

Das Kuriose dabei: Beruflich hat Haas selbst mit Recht und Ordnung zu tun, verteidigt als Rechtsanwältin Angeklagte vor Gericht. Über die Hintergründe zu diesem Vorfall berichtet die Juristin dieser Redaktion direkt nach einer Gerichtsverhandlung. Dabei verrät sie auch, dass sie das Auto auf dem Parkplatz der SAP-Arena beinahe im Halteverbot abgestellt hatte. Ob der Aufkleber ihrer Anwaltskanzlei auf dem Auto die Entscheidung der Beamten beeinflusst hat, statt eines Strafzettels lieber zu Folie und Klebeband zu greifen, bleibt ungelöst. Denn auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Mannheim erklärt ein Sprecher, dass es schwierig werden dürfte, die zuständigen Polizisten ausfindig zu machen.

Für die Sicherheit bei solchen Veranstaltungen sorgten nämlich verschiedenste Einsatzgruppen. Wie dankbar die Strafverteidigerin über die unerwartete Hilfe ist, hat sie auch über Social Media gezeigt - und dabei das „gesicherte“ Auto samt Grußbotschaft geteilt. „Das war eine tolle Aktion, ich bin total dankbar dafür!“, sagt Haas.