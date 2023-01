Wo ist Maryna? 16-Jährige aus Mannheim vermisst

Mannheim. Maryna S. gilt seit dem Wochenende als vermisst. Polizeiangaben zufolge ist die junge Frau nicht mehr an ihre Wohnanschrift in der Mannheimer Neckarstadt zurückgekehrt. Der letzte persönliche Kontakt mit einem Familienangehörigen fand am 05.01.2023 statt. Der letzte digitale Kontakt via Messenger bestand noch am vergangenen Wochenende.

Die Polizei vermutet, dass sich Maryna weiterhin im Mannheimer Stadtgebiet aufhält. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zu ihrem Auffinden.

Maryna S. kann folgenderweise beschrieben werden: 16 Jahre alt, rund 1,74 groß, schlank, hat blaue Augen und ihre Haare sind vermutlich etwas dunkler (schwarz) gefärbt als auf dem Bild. Hinweise bitte telefonisch an den Kriminaldauerdienst unter der 0621/1744444.

Unter diesem Link finden Sie ein Lichtbild der 16-Jährigen.