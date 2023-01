Warum wir auch beim Chatten misstrauisch sein sollten

Egal, ob Schockanruf, Enkeltrick oder falscher Polizeibeamter – vor diesen Betrugsmaschen hat lange Zeit die Polizei besonders ältere Menschen gewarnt. Nun aber kann es auch jeden und jede treffen, der oder die sich in der digitalen Welt täglich bewegt – denn dazu zählt eben auch der Chat übers Smartphone mit Freunden, Familie und Verwandten. Denn auch die Täter haben die digitalen Medien für sich entdeckt und schnell herausgefunden: Nicht nur per Anruf lassen sich die Menschen mit geschickter Manipulation um ihr Geld bringen. Dabei alt bekannte Techniken wie den Enkeltrick einfach zu adaptieren, ist so dreist wie wirkungsvoll: Wer da wirklich am anderen Ende des Smartphones verzweifelte Nachrichten verschickt, lässt sich über einen Chat gar nicht so einfach erkennen. Schließlich gibt es viele realistsche Gründe, warum der Sohn oder die Freundin gerade nur kurz angebunden antwortet oder nicht wie sonst viele Smileys im Chat benutzt.

Trotzdem sollte man immer misstrauisch sein, wenn sich plötzlich ein vermeintliches Familienmitglied meldet und um Geld bittet. Da hilft es schon, kurz innezuhalten und sich zu fragen: Warum kontaktiert mich mein Sohn oder meine Enkelin in einer solchen Notlage nur per Chatnachricht, statt einfach anzurufen? Und wieso muss das mit der Online-Überweisung noch heute passieren? Obwohl viele von uns das Smartphone täglich ganz selbstverständlich nutzen, sind sich wohl die wenigsten darüber bewusst, wie leicht sich diese Medien von Kriminellen unterwandern lassen. Die vermehrten Fälle in Mannheim zeigen: Um solche Maschen überhaupt durchschauen zu können, braucht es noch viel mehr Aufklärung – sehr gut also, dass die Polizei so schnell auf neue Vorfälle reagiert und aktiv das Gespräch mit den Menschen sucht.