„In dem Moment haben mir die Worte gefehlt – und das passiert mir nicht oft“, erinnert sich Karla Spagerer an den Anruf im Dezember. Am Telefon meldet sich Andreas Stoch, der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Stuttgart. Er sagt ihr, dass die SPD im Land sie auserkoren hat, den Bundespräsidenten mitzuwählen. Nun ist die 92-jährige Sozialdemokratin vom Waldhof sogar das älteste Mitglied

...