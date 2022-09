Mit VR-Brille durch den Europapark - Neuer Store im Mannheimer Q6/Q7

Mannheim. Die Virtual Reality Attraktion „YULLBE GO“ ist am Freitag im Mannheimer Q6/Q7 eröffnet worden. Mit einer VR-Brille und einem Handtracker können sich Erwachsene und Kinder ab acht Jahren in Begleitung ihrer Eltern durch virtuelle Welten bewegen, teilt der Europapark mit. Der neue Store im Mannheimer Einkaufszentrum bietet zusätzlich eine Auswahl an Europark-Souvenirs und Tickets für den Freizeitpark können vor Ort erworben werden.

„Es ist eine besondere Auszeichnung für die Stadt Mannheim, von nun an ein Stück Europa-Park zu beheimaten.“, meint Christian Specht, erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, bei der Eröffnung des Stores. Die Kooperation mit dem Europa-Park sei auch für die Stadt wichtig: „Wir brauchen Frequenz in unseren Innenstädten und müssen dabei auf neue Medien und Innovationen setzen. Deshalb ist diese Eröffnung weit mehr als nur ein Shop-Konzept.“