Verkehrsteilnehmer in der Mannheimer Innenstadt brauchen gute Nerven

Wer mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, braucht momentan viel Zeit und gute Nerven. An vielen Stellen gleichzeitig wird umgebaut oder saniert. Und selbst wer die Appelle der Verwaltung beherzigte und gezielt ein Parkhaus in den Quadraten ansteuerte, musste insbesondere in der vergangenen Woche feststellen, dass dieser Plan trotz guten Willens nicht aufgeht. Grund ist eine

...