Urteil im Totschlag-Prozess in Mannheim

Mannheim. Vor dem Mannheimer Landgericht ist am Dienstag das Urteil gegen zwei Männer gefallen, die wegen Totschlags ihres 42-jährigen Mitbewohners angeklagt waren.

Im Laufe des Prozesses sei es nicht möglich gewesen, den Angeklagten zweifelsfrei nachzuweisen, dass sie ihren Landsmann, den polnischen Zeitarbeiter Piotr W. lebensgefährlich verletzten und so seinen Tod herbeiführten.

Leiche in Dachgeschosswohnung gefunden

Die Kammer war aber davon überzeugt, dass die beiden Männer im Alter von 20 und 23 Jahren ihm in einem hilflosen Zustand – stark alkoholisiert und verletzt – nicht halfen. Sie verurteilte den 23-Jährigen wegen Aussetzung mit Todesfolge zu fünf Jahren und neun Monaten Haft, den jüngeren der beiden Männer nach Jugendstrafrecht zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe.

Der Leichnam des 42-Jährigen wurde im Juli 2022 in einer Dachgeschosswohnung in der Neckarstadt-West gefunden. Sein Körper war mit Verletzungen übersät. An Kehlkopf, Nasenbein und Augenhöhle. Laut Obduktion war Piotr W. nach massiven Rippenverletzungen erstickt.