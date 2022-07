Der wohl berühmteste Koch der Ukraine hat sich am Donnerstagabend in Weinheim die Ehre gegeben: Auf Einladung des französischen Honorarkonsuls Folker Zöller und der Mannheimer Runde verwöhnte Starkoch Ievgen Klopotenko 60 Gäste in der Sparkassenrotunde. „Dieses Essen schafft Nahrung für diejenigen, die nichts zu essen haben“, sagte der Starkoch, der mit seinem Kulturinstitut kostenloses Essen

...