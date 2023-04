Über 50.000 Dauerkarten für Mannheimer Buga bereits verkauft

Mannheim. Für die Mannheimer Bundesgartenschau sind in weniger als einer Woche allein 5000 Dauerkarten verkauft worden. Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Bundesgartenschau-Gesellschaft von insgesamt 45 000 Dauerkarten gesprochen. Am Mittwochmittag ging an der Vorverkaufsstelle am Luisenpark schon die 50 000. Dauerkarte über den Tresen. Dabei hatten die Veranstalter damit gerechnet, beim Start des Fests 40 000 Dauerkarten zu erreichen. Zudem sind bereits mehr als 85 700 Tagestickets und 4500 Zwei-Tages-Tickets erworben worden. Die stark steigende Nachfrage ist auch daran abzulesen, dass sich am Vorverkaufscontainer auf dem Paradeplatz seit Tagen stets eine Warteschlange bildet. Insgesamt werden vom 14. April bis 8. Oktober über zwei Millionen Menschen erwartet.

Die 50 000. Käuferin wurde von Bundesgartenschau-Geschäftsführer Michael Schnellbach und Martina Braun, Teamleitung Ticketing und Besucherservice, begrüßt. Es war die Floristin Janina Cammilleri-Baschwitz. „Ich habe auch gleich für meinen Mann, die zwei Kinder und die Großeltern gekauft – die ganze Familie“, erzählte sie. „Wir wohnen in Neuostheim, da ist es doch obligatorisch, ständig in den Luisenpark zu gehen“, sagte sie. Sie freue sich auf die Buga und sei natürlich auch neugierig aufs Spinelli-Gelände, so die Floristin. Hinter ihr in der Warteschlange habe ein Mann gestanden, der sie vom Blumengroßmarkt kannte. „Der sagte: Da trifft es die Richtige“, erzählte sie.