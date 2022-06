Voraussichtlich in der Woche ab dem 18. Juli soll das Café Anker wieder eröffnen. Das teilte der Leiter des Gesundheitsamts, Peter Schäfer, im Bildungsausschuss des Gemeinderats mit. Die umgangssprachlich „Trinkertreff“ genannte Einrichtung in Wohncontainern in der Akademiestraße (unter der Zufahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke) war am 26. Februar durch Brandstiftung so stark zerstört worden,

...