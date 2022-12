"The Box" abgerissen - was jetzt auf den Kapuzinerplanken entsteht

In der Innenstadt im Quadrat O 6 soll ein sechsstöckiges Wohn- und Geschäftshaus samt Dachterrasse entstehen. Es soll den klangvollen Namen „The Six“ erhalten. In wenigen Wochen wird mit dem Rohbau an den Kapuzinerplanken begonnen - das zweistöckige Gebäude, das bisher an dem Standort zu finden war, ist bereits komplett abgerissen. Die Luxemburger K1 Holding will nun mitten in der

...