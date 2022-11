Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handel "The box" ist weg, neues Geschäftshaus in Mannheimer City entsteht

Wo früher Engelhorns Lifestyle-Laden "the box" in Mannheim war, stehen jetzt Bagger und Bauzäune. Wir erklären, warum das Haus abgerissen wurde - und was jetzt geplant ist